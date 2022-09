Groundforce: Pasogal de Alfredo Casimiro afinal já tinha ações penhoradas. Acordo continua por assinar

Depois de um vai e vem de propostas e contrapropostas entre a TAP e a Groundforce, Alfredo Casimiro, o acionista maioritário da empresa, através da Pasogal, assumiu junto do Ministério das Infraestururas, que as ações já estão dadas como penhor num outro negócio. O empresário não esclareceu em que outra operação sua estão as ações penhoradas, mas só revelou agora esta informação.

Questionada pelo Expresso fonte oficial da Pasogal não quis prestar declarações sobre as questões que se levantam em torno do penhor das ações da Groundforce. Na semana passada questionada sobre a informação de que as ações da Grounforce estariam penhoradas, a mesma fonte também optou por não responder.

Sem ações como garantia, o acordo para viabilizar o empréstimo à Groundforce não pode avançar. O Ministro das Infraestruturas já tinha afirmado que eram necessárias garantias firmes e sólidas. Mantém-se assim um impasse sem desfecho ainda à vista. Fonte oficial do gabinete de Pedro Nuno Santos assegura que o acordo não foi assinado, e que as negociações falharam e estão interrompidas.

Uma das grandes preocupações em torno da Groundforce é, neste momento, a delicada situação dos trabalhadores, com o salário em atraso desde o dia 25 de fevereiro. O pagamento de salários até os um montante máximo de 500 euros foi libertado na sexta-feira. Uns trabalhadores receberam de imediato, outros tiveram de esperar um pouco mais, por razões burocráticas, relacionados com os bancos com os quais trabalham.



Na sexta-feira a Groundforce avançou com o pagamento de 75% da remuneração líquida dos trabalhadores, até um máximo de 500 euros. Parte desse dinheiro resulta do montante devido aos trabalhadores por causa do lay off, depositado pela Segurança Social na conta da companhia, desde o dia 24 de fevereiro. Em causa estão quase 2400 pessoas. E o montante dos salários em dívida é três milhões de euros.

O ministro das Infraestruturas explicou na conferência de imprensa da passada quinta-feira que o empréstimo bancário à Groundforce será dado por um banco, com aval do Estado, realçando que as exigências para o financiamento aguardado serão "as mesmas" que as impostas para o adiantamento pela TAP. Pedro Nuno Santos admitiu que o empréstimo, que teria o aval do Banco de Fomento, poderá chegar em março. E na altura assegurou que o Estado não quer controlar a Groundforce, afastando o cenário de nacionalização.