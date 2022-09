Brexit. Empresários queixam-se: “Há novos problemas todas as semanas”

Diogo Teles, administrador da Teleskov, uma empresa do sector da construção com sede em Inglaterra, estava a fechar o negócio para um hotel de cinco estrelas no centro de Londres quando tudo parou. “Tínhamos um fornecedor nacional especializado em terrazzo, um acabamento que é feito no local, e de repente percebemos que não sabíamos como enviar o equipamento de Portugal para o Reino Unido, uma vez que não é uma exportação, nem como enviar a sua equipa de trabalhadores temporários.”

“As coisas resolvem-se sempre, mas implicam atrasos, custos acrescidos”, refere o empresário, que começou por tropeçar no simples envio de amostras: “Ficavam retidas na fronteira por risco de fuga ao fisco, por isso passámos a enviá-las com um valor meramente simbólico, para acelerar um processo que demorava menos de 24 horas e agora exige, no mínimo, três dias”, comenta.