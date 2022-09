Apeadeiros do Douro resgatados para o turismo

São casas pequenas, minúsculas, esquecidas. Não ultrapassam os 50 m2 e estão espalhadas ao longo da Linha do Douro, do Pocinho a Almendra. Cinco delas estão a ser recuperadas, duas outras estão em vias de o ser. Derrubando a burocracia, que obriga a licencia­mento e a projeto para cada um destes antigos apeadeiros ferroviá­rios, que estão a ser transformados em habitações turísticas. Os imóveis são propriedade da Rede Ferroviária Nacional e foram concessionados por 35 anos, sendo o investimento de € 1,4 milhões. Paulo Romão, o homem que há 20 anos iniciou a recuperação da Aldeia Histórica de Marialva, é o empresário por trás do resgate destas casas, algumas delas apenas acessíveis de barco.

“São apeadeiros e casas de apoio à manutenção da linha de comboio no Douro que estavam em ruínas, após anos a degradarem-se e alvo de vandalismo”, conta o empresário. E explica que, “numa primeira fase, a recuperação incide em cinco casas, a que se poderão juntar mais duas”. Habitações que serviram os ferroviá­rios, sem casas de banho, mas com lareira e espaço para animais. Estruturas que serão mantidas, para “salvaguardar este património histórico”, adianta. Todas as casas serão transformadas com os confortos da vida moderna, “num processo burocrático que obriga a que seja feito um projeto e licenciamento para cada uma delas”, informa o empresário. Uma recuperação “casa a casa, que ficarão tal como foram construídas, mas com todas as necessidades de uma operação hoteleira”.