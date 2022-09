Saiba tudo sobre o apoio às famílias que vai chegar a mais pais

Os partidos da oposição juntaram-se e aprovaram na Assembleia da República o alargamento do apoio às famílias pelo encerramento das escolas. Pais em teletrabalho com crian­ças até 12 anos, e não apenas até aos 10, como até agora, passam a ser elegíveis e o valor do apoio a conceder aos independentes é reforçado. Contudo, pode ser por pouco tempo se as escolas reabrirem já em março. Proposta para generalizar o pagamento a 100% ficou pelo caminho.

