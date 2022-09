Governo resgatou aeroporto de Alcochete para segurar o PSD

A localização da construção do novo aeroporto de Lisboa voltou à estaca zero ou é um passo atrás para dar dois à frente? Eis a grande questão sobre uma infraestrutura cuja construção o país discute há mais de 50 anos. Depois do esperado “chumbo” da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), esta semana, ao avanço do novo aeroporto no Montijo nos moldes propostos pela ANA — o regulador indeferiu o processo alegando questões legais, a oposição das Câmaras da Moita e do Seixal —, o projeto teve de ser revisto. E, desta vez, o Governo acrescentou-lhe um estudo de Avaliação Ambiental Estratégica.

O Ministério das Infraestruturas lançou para estudo três alternativas, sendo uma delas Alcochete, localização equa­cionada no Governo de José Sócrates e que teve uma declaração de impacte ambiental válida até dezembro. As outras duas incluem o Montijo — uma delas com o Aeroporto Humberto Delgado como principal infraestrutura; a outra com o Montijo com o estatuto progressivo de aeroporto principal. Montijo não sai de cima da mesa e continua a ser a solução defendida pela ANA, a concessionária dos aeroportos portugueses. A Avaliação Ambiental Estratégica ameaçava ser um revés no processo, já que há queixas de associações ambientalistas em Bruxelas, alegando que o Estado falhou este procedimento obrigatório. Com este novo desenho, António Costa afasta este problema. Outro eventual obstáculo retirado agora é o veto das autarquias, que cairá com a mudança da lei.