Impasse na Groundforce: Pedro Nuno Santos convoca conferência de imprensa de emergência

A TAP e o acionista maioritário da Groundforce, Alfredo Casimiro, não se entendem em relação à forma de financiar a empresa de handling, com o objetivo de pagar os salários de fevereiro, em atraso, e financiar a companhia. O Ministério das Infraestruturas convocou uma conferência de imprensa de urgência para explicar a situação, esta quinta-feira, às 21:30.

Alfredo Casimiro tem afirmado que aceitava dar como garantia as ações da Pasogal, empresa que controla 50,1% da Groundforce, em troca de um empréstimo garantido, se pudesse manter o controlo da gestão, em caso de falha de pagamento. Proposta que o Ministério das Infraestruturas considerou inaceitável.

A convocatória para a conferência chega depois de Alfredo Casimiro, o acionista maioritário da Groundforce (SPdH) e presidente do conselho de administração da empresa, ter feito um comunicado onde critica duramente a posição do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, dizendo que este fez uma proposta "insultuosa". Em cima tem estado a possibilidade de a TAP avançar com dinheiro para pagar o salário de fevereiro, em atraso desde o dia 25 de fevereiro.

Alfredo Casimiro tem afirmado que o cenário de nacionalização da posição da Pasogal está a ser equacionado. A TAP tem 49,9%, e tem estado a assegurar, através de adiantamentos, o pagamento de salários desde novembro. A companhia aérea já avançou à Groundforce, por prestação de serviços futuros, 13 milhões de euros, assegurou Casimiro.

A TAP reiterou esta quinta-feira em carta enviada à Pasogal e à Groundforce a disponibilidade manifestada a 26 de fevereiro e de 2 de março de 2021, "em disponibilizar à SPdH, de forma absolutamente excecional e mediante o cumprimento de determinadas condições, o montante de 2,05 milhões de euros". Valor que seguiria a "título de adiantamento do pagamento de serviços a prestar pela SPdH à TAP durante o mês de maio de 2021, com a finalidade de este montante poder ser utilizado pela SPdH para fazer face ao pagamento dos referidos salários e de fornecedores críticos"



A disponibilidade da TAP tem como pressuposto, explicou ainda na carta assinada pelo presidente da comissão executiva, Ramiro Sequeira, e pelo presidente do conselho de administração, Miguel Frasquilho, que a "Groundforce "deverá a breve prazo vir a obter um financiamento garantido, para o qual já se candidatou (...) sob a forma de um empréstimo concedido pela Caixa Geral de Depósitos, com a prestação de uma garantia por parte do Banco de Fomento a favor dessa instituição de crédito". O empréstimo garantido é de 30 milhões de euros.

[Notícia em atualização]