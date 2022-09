Há mais casas junto ao Tejo, em Lisboa. Foram desenhadas por Renzo Piano e estão prontas a habitar

Estão concluídos mais 40 apartamentos junto ao rio Tejo, em Lisboa, na zona de Braço de Prata, desenhados pelo conceituado arquiteto italiano Renzo Piano.

Trata-se do segundo edifício habitacional do projeto assinado por aquele arquiteto – o Riverside – e que, segundo os seus promotores, a VIC Properties, foi totalmente vendido ainda antes de estar terminado. A mesma empresa nota ainda que a maioria (65%) dos novos proprietários são portugueses.

.

O Riverside junta-se, assim, à primeira obra terminada no mesmo local, cujos 28 apartamentos se encontram também totalmente vendidos e habitados.

Os responsáveis por este projeto habitacional centram-se agora na venda dos últimos apartamentos daquele que foi batizado como Edifício West, composto por um total de 107 habitações, e que estará concluído até ao final de 2021, assim como na primeira fase de comercialização dos 65 apartamentos do Edifício Urban.

Para breve a VIC Properties promete dar inicio à construção de mais dois edifícios, que deverão contar com mais 98 apartamentos, também inseridos no Prata Riverside Village, o novo Bairro que está a nascer na freguesia de Marvila e que se encontra na margem do Tejo e ligada ao Parque Ribeirinho Oriente.

“O bairro Prata está a ficar cada vez mais consolidado. A Praça Central está também em remodelação, de forma a ganhar maior dimensão e amplitude. E, em breve, vamos assistir à abertura dos primeiros espaços comerciais do Prata, que vão servir não só os residentes de Marvila, mas também as centenas de pessoas que por ali passam todos os dias”, afirma Luís Gamboa, administrador responsável pelas operações da promotora imobiliária VIC Properties.

A obra desenhada por Renzo Piano disponibiliza apartamentos de diferentes tipologias - do T0 ao T4, e perfis de utilização -, e ainda vários espaços comerciais, os primeiros dos quais com abertura prevista já para os próximos meses