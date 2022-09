Fusion Fuel firma acordo para fornecer hidrogénio verde a gasolineiras espanholas

A Fusion Fuel, empresa portuguesa de produção de eletrolisadores e hidrogénio verde que está desde o ano passado cotada no Nasdaq, estabeleceu um memorando de entendimento com a CEEES, confederação espanhola de empresas de estações de serviços, para vir a fornecer hidrogénio aos postos de abastecimento que queiram apostar nesta solução para a mobilidade de veículos pesados e ligeiros.

Em comunicado, a Fusion Fuel diz estar preparada para fornecer a sua tecnologia de micro-eletrolisadores, designada Hevo Solar, aos postos de abastecimento, bem como o hidrogénio propriamente dito, para que tenham, além da gasolina e gasóleo, uma oferta de combustível alternativo e de origem renovável.

A CEEES junta empresas que operam perto de 4 mil postos de abastecimento de combustíveis em Espanha.

"Um dos objetivos estratégicos que delineámos foi produzir mais de 20 mil toneladas de hidrogénio verde por ano a partir de 2025 em projetos detidos por outras empresas, e acreditamos que a oportunidade no sector do transporte em Espanha nos ajudará a atingir essa meta", afirmou João Wahnon, administrador da Fusion Fuel, citado no comunicado.

Embora o desenvolvimento do hidrogénio na mobilidade esteja ainda numa fase incipiente, vários agentes no mercado energético acreditam que esta será uma solução competitiva nos próximos anos, em especial no transporte pesado, onde a eletrificação de base renovável é mais difícil, devido ao peso e espaço das baterias.

"Com a inauguração do nosso primeiro ponto de abastecimento de hidrogénio no início do ano, a CEEES demonstrou a sua intenção de ser pioneira no futuro da mobilidade sustentável em Espanha. A nossa parceria com a Fusion Fuel reforça este compromisso e permitir-nos-á recorrer à melhor tecnologia do mercado para produzir hidrogénio verde verdadeiramente competitivo a partir da energia solar, com emissões zero", comentou Jorge de Benito, presidente da CEEES.