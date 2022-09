Jerónimo Martins lucrou menos 19,9% em 2020

Os lucros do grupo Jerónimo Martins, que detém as lojas Pingo Doce, caíram 19,9% no ano passado face a 2019, atingindo 312 milhões de euros. A nível operacional, o EBITDA (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) caiu 1% para 1.423 milhões de euros.

Já as vendas consolidadas nos três países onde o grupo de distribuição opera - Portugal, Polónia e Colômbia - cresceram 3,5% para 19,3 mil milhões de euros.

"Terminámos 2020 mais fortes e com inquestionável solidez de balanço", refere a Jerónimo Martins em comunicado, destacando o "forte desempenho operacional no quarto trimestre", com a cadeia polaca de lojas Biedronka "a crescer resultados a dois dígitos" e a colombiana Ara a "melhorar substancialmente o seu EBITDA".

Em Portugal, adianta ainda o grupo de distribuição, "os resultados do Pingo Doce e do Recheio foram pressionados pelo investimento acrescido em margem para mitigar o impacto das restrições introduzidas e, assim, proteger as propostas de valor".

“Num ano marcado por uma exigência sem precedentes espoletada pela pandemia de Covid-19, o grupo registou um sólido desempenho operacional e reforçou o seu balanço. Foi um ano de verdadeira superação por parte das nossas equipas, em especial daquelas que, trabalhando nas lojas e nos centros de distribuição, estiveram na linha da frente das operações", afirma Pedro Soares dos Santos, presidente do grupo, citado no comunicado.