Disciplina orçamental: Bruxelas poderá propor que suspensão das regras continue em 2022

O executivo comunitário poderá finalmente deixar claro que as regras de disciplina orçamental devem continuar suspensas no próximo ano e só deverão voltar em 2023. Ao que o Expresso apurou, a comunicação que a Comissão Europeia se prepara para apresentar esta quarta-feira deverá abrir caminho para que a chamada cláusula de derrogação só seja desativada quando se regressar aos níveis de crescimento de 2019, pré-pandemia, algo que só deverá acontecer no final do próximo ano.

