Ana Abrunhosa: “Empresas terão pelo menos €14,5 mil milhões de fundos europeus até 2030”

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, prevê que os apoios diretos às empresas somem, pelo menos, €14,5 mil milhões até 2030, no conjunto dos vários envelopes de fundos europeus disponíveis na atual década.

“Não será por falta de verbas que bons projetos empresariais ficarão por concretizar”, diz a governante, que explicou ao Expresso alguns dos números que levou ao debate sobre os fundos europeus do programa Expresso da Meia Noite que foi para o ar dna passada sexta-feira, na SIC Notícias.

Em causa estão os apoios diretos que as empresas terão à disposição entre 2021 e 2029, seja através dos fundos comunitários “normais”, vindos do atual quadro comunitário Portugal 2020 ou do futuro quadro Portugal 2030, ou dos “extraordinários” fundos de recuperação, vindos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para 2021-2026 ou da mais urgente Assistência à Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa (REACT- EU).

Quanto a apoios diretos às empresas, aos €4.600 milhões agora previstos pelo governo no âmbito do PRR, a ministra da Coesão soma mais €5.000 milhões do Portugal 2030, sem esquecer as verbas do REACT-EU (cerca de €1.000 milhões) e os incentivos ainda por lançar, aprovar ou executar no âmbito do Portugal 2020 (cerca de €3.850 milhões).

Os valores são arredondados e as contas da ministra feitas por baixo.

Quanto ao Portugal 2030, Ana Abrunhosa esclarece que €5.000 milhões são “para já, uma “dotação indicativa” e lembra como os empresários até costumam ver a dotação inicial aumentada ao longo da posterior execução do quadro comunitário. Os atuais sistemas de incentivos às empresas do Portugal 2020 foram reforçados ao longo dos últimos anos de quatro para cerca de seis mil milhões de euros.

Quanto ao Portugal 2020, Ana Abrunhosa considera os €3.200 milhões de fundos europeus ainda por executar que o Expresso noticiou na semana passada, os €400 milhões que o governo já anunciou para o novo grande concurso de inovação produtiva e os €250 milhões de fundos europeus de concursos fechados recentemente e que estão ainda por aprovar. Este quadro ainda não terminou, só encerrando em 2023.

Além dos €4.600 milhões do PRR para 2021-2026, a governante lembra que há outros fundos de recuperação que estão a acudir os empresários, como é o caso do REACT-EU.

A este propósito, o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, adiantou ao Expresso, no final de janeiro, que o governo já estava a mobilizar cerca de €1.000 milhões do REACT-EU para financiar apoios de emergência aos sectores mais fustigados pela pandemia, como é o caso do programa Apoiar. Programa esse que o ministro da Economia, Siza Vieira, anunciou, nos últimos dias, que irá ser reforçado.