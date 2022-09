Vacinar para garantir o verão é a chave da recuperação em 2021

Os indicadores sinalizam que a queda da economia será muito menor neste confinamento do que aconteceu na primavera de 2020 e a maioria dos economistas ouvidos pelo Expresso espera um crescimento da economia portuguesa este ano. Mas muito depende de a velocidade da vacinação, em Portugal e na Europa, assegurar a época alta do turismo, no próximo verão.

O conhecimento de que as restrições são temporárias, a vacinação e possibilidade de alcançar a imunidade de grupo nos próximos meses, a adaptação de empresas e famílias, a materialização de amplos apoios a nível europeu e os baixos custos de financiamento garantem que a economia não sofrerá no primeiro trimestre quedas da ordem do primeiro confinamento, consideram os economistas.

