Um ano de Covid-19. Teletrabalho veio para ficar, mas número trabalhadores abrangidos tem vindo a cair

O recurso ao teletrabalho foi acelerado em março com o início do surto de covid-19 que obrigou ao primeiro confinamento geral e, no final do segundo trimestre de 2020, um milhão de pessoas (23,1% da população empregada) estava em trabalho remoto, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). No terceiro trimestre do ano passado, já com menores restrições impostas pelo Governo, o número de teletrabalhadores caiu para 682 mil (14% da população empregada). Em outubro e novembro, devido à evolução da pandemia, o teletrabalho voltou a ser obrigatório, salvo oposição fundamentada pelo trabalhador, mas queda do número de teletrabalhadores acentuou-se e, no final do ano, havia 597,5 mil pessoas em trabalho remoto (11,6% da população empregada). Os números mostram que o teletrabalho, generalizado no último ano pela pandemia, veio para ficar mas talvez não em regime de exclusividade.

"Quando se resolver a pandemia, o recurso ao teletrabalho, que agora acelerou, é capaz de cair, mas não há dúvida de que vai ficar a um nível muito maior do que era a tendência anterior", vinca o economista e professor da Universidade do Minho, João Cerejeira. Apesar de o número de teletrabalhadores ter vindo a cair, sinaliza, "o teletrabalho veio para ficar, nomeadamente em modalidades mais híbridas".

Em entrevista à LUSA, João Cerejeira considera que há mais vantagens do que desvantagens tanto para o trabalhador como para as empresas, mas é preciso regular na lei o regime laboral. "A legislação é muito vaga e tem de ficar definido quem é que paga o quê, a questão da conciliação da vida familiar e laboral, que horário cumprir, a forma de monitorizar o trabalho ou a avaliação", defende o economista.

Teletrabalho sim, mas em doses moderadas

O tema do teletrabalho está na Concertação Social e, do lado das empresas, a secretária-geral da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), Ana Vieira, faz um balanço "genericamente" positivo, "tendo em conta que a necessidade de ajustamento foi muito rápida", obrigando a investimentos em equipamentos informáticos e 'software' para permitir que as empresas conseguissem funcionar com normalidade.

Ana Vieira considera que "nalgumas situações" registou-se uma redução de custos de funcionamento para as empresas e ganhos de produtividade, mas sublinha que o prolongamento da situação, nomeadamente com o encerramento das escolas, "tem efeitos negativos e começam a ser evidentes alguns sinais de cansaço que se refletem naturalmente na produtividade".

Também Sérgio Monte, dirigente da UGT, afirma que, na primeira vaga da pandemia, "houve consenso geral de que o teletrabalho aumentou a produtividade" uma vez que "os teletrabalhadores trabalharam muito mais em casa do que em modo presencial, dado que o direito a desligar e o cumprimento rigoroso dos horários de trabalho nem sempre estiveram presentes".

No entanto, diz o dirigente da central sindical, "algumas empresas e até o Estado na administração pública, nesta segunda fase, já recorreram menos ao teletrabalho", como Expresso já tinha avançado. Entre os motivos para esta menor adesão está, segundo o dirigente sindical, a crença de que o trabalho presencial, afinal, é mais produtivo o que tem levado, como também denunciou o Expresso, muitos dirigentes a limitar a trabalhadores que na primeira fase do confinamento estiveram exclusivamente em teletrabalho o acesso ao trabalho remoto neste segundo confinamento.

"Tanto o dirigente sindical como a dirigente patronal, o teletrabalho vai continuar a ser uma realidade no futuro, embora "nuns casos na totalidade, noutros casos em moldes mais variáveis, alternando teletrabalho e trabalho presencial", afirma Ana Vieira. "Por vezes, para motivar equipas e melhorar o trabalho em rede, para acolher novos trabalhadores ou em processos de mudança pode ser vantajoso a presença física dos colaboradores", defende Ana Vieira. A dirigente da CCP refere também que há setores que permitem mais facilmente a adoção do teletrabalho, dando como exemplo "atividades de consultoria, centros de serviços às empresas". "Em outras atividades, o teletrabalho tem-se cingido a departamentos ou secções de empresas, incluindo as comerciais", acrescenta.

Acresce também que para muitos trabalhadores a visão idílica do teletrabalho como elemento facilitador da conciliação familiar saiu defraudada neste contexto de pandemia. Milhares de trabalhadores que migraram para o teletrabalho tiveram de se dividir com o cuidado aos filhos em regime de ensino remoto. Apesar dos apoios criados para facilitar a vida das famílias, a pressão a que foram sujeitos e as dificuldades que encontraram terão levado a que muitos considerem que o teletrabalho é vantajoso, mas não em regime de exclusividade. Trabalhadores e empresas estão hoje mais próximos de um modelo híbrido de teletrabalho, ora remoto ora presencial, do que estavam antes da pandemia. Até porque, como sinalizam os especialistas ouvidos pelo Expresso, há desvantagens e riscos no teletrabalho exercido em regime de exclusividade.

Ajustes na legislação são necessários

Também Sérgio Monte considera que a adaptação ao teletrabalho "funcionou bem de uma forma geral em todos os setores", embora realce que "funcionou muito melhor nos setores administrativos onde as profissões e tarefas são mais exequíveis de serem exercidas em regime de teletrabalho e à distância". Para ambos os responsáveis que têm assento na Concertação Social, não há, no entanto, necessidade de alterações laborais de fundo para regulamentação do teletrabalho, defendendo antes que o tema deve ser discutido em negociação coletiva.

"Em nosso entender não se justificam alterações [à lei laboral]", afirma a dirigente da CCP, sublinhando que "aspetos mais pontuais ou algumas especificidades poderão ser resolvidas através da negociação coletiva". Também o sindicalista defende que "o instrumento privilegiado para regulamentar o teletrabalho, na ótica da UGT, é a negociação coletiva". Porém, como sinalizou o Expresso num artigo recentemente publicado, o tema continua fora da negociação coletiva. Segundo cálculos realizados pelo Expresso a partir de dados da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) e da UGT, menos de 2% das convenções coletivas de trabalho publicadas nos últimos oito anos no Boletim do Trabalho e Emprego contemplavam diretivas específicas para o teletrabalho.

Sérgio Monte acrescenta que são necessárias "algumas alterações", mas que estas "não poderão ir muito mais longe do que definir muito bem os princípios e critérios que se devem adotar". O Governo está a elaborar o Livro Verde sobre o futuro do trabalho, que servirá de base para a regulamentação do teletrabalho e de outras situações laborais. Em novembro, o secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, disse que o Livro Verde ficaria concluído até final do ano, mas até agora ainda não foi apresentado.