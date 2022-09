Banco Montepio condenado a emagrecer

O Banco Montepio está obrigado a tornar-se mais pequeno. A acrescer à redução adicional de trabalhadores e de agên­cias que vai promover, o banco prevê desfazer-se do controlo sobre a sua entidade de gestão de fundos, a Montepio Valor, bem como do seu banco em Cabo Verde. Além da meta há muito ambicionada de reduzir em Angola. Isto quando apresenta prejuízos, os rácios de capital continuam sob pressão (se não fosse o relaxamento das exigências do Banco de Portugal, um dos indicadores nem era cumprido), o rácio de ativos problemáticos ainda está acima de 10% e o banco se mantém uma das incertezas do sistema bancário.

Não há pormenores sobre as vendas de ativos, e o banco não responde às perguntas do Expresso há vários meses. Nas contas de 2020, divulgadas há uma semana, o banco detido pela Associação Mutualista colocou as subsidiárias Montepio Valor e Banco Montepio Geral Cabo Verde como “ativos não correntes detidos para venda”, o que quer dizer que estão para alienação no curto prazo por decisão “dos órgãos de gestão e de administração”.