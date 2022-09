PSD quer 13 mil milhões de euros de fundos europeus para as empresas e AICEP no ministério da Economia

Os economistas do conselho estratégico nacional (CEN) do PSD querem atribuir às empresas 13 mil milhões de euros do novo envelope de fundos europeus para a próxima década: 4 mil milhões dos novos fundos de recuperação mais nove mil milhões do próximo quadro comunitário Portugal 2030.

Uma das diferenças face ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) do governo português é a alocação de 1000 milhões de euros a um programa específico de recuperação económica para os sectores mais atingidos pela crise, nomeadamente o turismo, o calçado, o têxtil e o automóvel. “Não há um euro para estes sectores” no PRR", criticou Joaquim Miranda Sarmento, na conferência de imprensa dedicada esta quarta-feira aos fundos europeus.

Miranda Sarmento criticou o governo quanto à “falta de visão estratégica sobre os estrangulamentos da economia portuguesa”, a “falta de reformas estruturais” e a “excessiva concentração” do PRR no sector público em detrimento das empresas.

Já Rui Vinhas da Silva, antigo presidente do Compete, criticou o modelo de governação dos atuais fundos europeus, exigindo atenção aos dois organismos públicos por onde passam a maioria das candidaturas das empresas: a Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

“É preciso uma transformação radical do ministério da Economia. Reformular o ministério da Economia para lhe conferir a alma da política económica”, defendeu Rui Vinhas da Silva. O IAPMEI “tem de ser verdadeiramente um centro de excelência no apoio às empresas e ao investimento”. E a AICEP “um grande captador de investimento direto estrangeiro e de fomento das exportações”. Tal “implica a concentração dessa função novamente no ministério da Economia”.

Para a gestão de todos estes fundos europeus, o PSD propõe a criação de uma entidade na dependência do primeiro-ministro, dirigida por um secretário de Estado, com assento no conselho de ministros. Ou seja, replicar a Esame, a estrutura que durante 2011 e 2014 coordenou o programa de ajustamento da troika, missão que o então primeiro-ministro Passos Coelho confiou a Carlos Moedas.

€13 mil milhões para quê?

Eis algumas das prioridades dos sociais-democratas para a aplicação dos fundos europeus da próxima década.

Programa específico de recuperação económica da crise da Covid-19 nos sectores mais afetados e já definidos pela Comissão Europeia;

Programa PEDIP 4.0, de reconversão da indústria nacional e atração de mais investimento. Neste programa, 20% devem ser obrigatoriamente para a transição digital e outros 20% para a transição energética;

Programa de captação de grandes projetos industriais de multinacionais de reconhecida credibilidade e em que o país já tenha “kow-how” e capacidade científica reconhecida e com escala (primordialmente nos setores farmacêutico, robótica, software, floresta e energias renováveis);

Os apoios do Portugal 2030 deverão privilegiar o investimento direto às empresas. E para além do reforço dos “fatores dinâmicos de competitividade” do universo industrial, importa triplicar o apoio às atividades de I&D;

Programa operacional temático Portugal Bio-Saúde 2030 em que a biotecnologia e as ciências da vida sejam consideradas prioritárias na Estratégia Nacional de Especialização Inteligente;

Programa de centros partilhados de investigação e desenvolvimento e parcerias entre empresas e universidades/politécnicos;

Programa de apoio à concentração e fusão de empresas exportadoras;

Programa de apoio à internacionalização das empresas portuguesas. Este programa visa apoiar as empresas nacionais, que numa lógica de crescimento sustentável, se internacionalizem, criando filiais e sucursais (de produção e comercialização) em outros países.

Programa “Marca Portugal”, para medidas e ações que aumentem a exposição dos produtos nacionais nos mercados internacionais. Tornar a imagem de Portugal associada à produção de bens e serviços de valor acrescentado.

Pode consultar o documento completo aqui.