Expresso ganha prémio de melhor artigo sobre mercado de capitais pela terceira vez

O Expresso arrecadou o prémio de melhor artigo sobre mercado de capitais no âmbito dos Euronext Lisbon Awards 2021, com um trabalho de Pedro Lima, editor-adjunto de Economia, intitulado “A revolução verde, social e do governo das sociedades”.

O artigo premiado que foi publicado no Expresso Economia a 22 de fevereiro de 2020 (e pode ser lido aqui), foi escolhido entre mais de 20 candidatos.

A categoria distingue, segundo a Euronext, o melhor artigo publicado sobre o mercado de capitais, avaliado por critérios de relevância, oportunidade, profundidade e rigor.

Esta é já a 10ª edição dos Euronext Lisbon Awards, e a 9ª desde o lançamento deste prémio - e é a terceira vez que um artigo publicado no Expresso é premiado.

O Expresso “começou” a ganhar logo na primeira edição: em 2012, o artigo “Bolsas em fora de jogo", de João Silvestre, foi o vencedor. Mais tarde, em 2015, o prémio atribuído a "PSI 20 paga 13 mil milhões de euros em dividendos desde 2008", assinado por Elisabete Tavares e Joana Madeira Pereira, voltou a distinguir o trabalho desenvolvido no jornal. Este ano, “A revolução verde, social e do governo das sociedades”, de Pedro Lima, arrecada o troféu.

Devido à situação pandémica em que nos encontramos, este ano não houve gala/evento para a atribuição pública dos prémios aos vencedores, tendo sido realizado um vídeo com todos os premiados de 2020 nas diferentes categorias.