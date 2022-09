Corticeira Amorim vende menos e lucra menos, mas continua a pagar dividendos

A Corticeira Amorim fechou 2020 com quebras de 14,2% nos lucros (€64,3 milhões) e de 5,2% nas vendas (€740 milhões) face ao exercício anterior, um desempenho que a empresa diz ter sido marcado pela "resiliência". Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a Corticiera sublinha que excluindo "o evento não recorrente associado à venda da US Floors", em 2019, "e os gastos não recorrentes", a descida dos lucros "seria de 4,8%"

Quanto às vendas, foram penalizadas pelo impacto da pandemia na economia global que "condicionou significativamente todas as unidades de negócio a partir do segundo trimestre" e "por uma evolução cambial desfavorável, especialmente no segundo semestre". "Excluindo esse efeito a variação nas vendas teria sido de 4,2%", refere o comunicado.

No comentário ao desempenho de 2020, já a olhar para este ano, a administração da Corticeira Amorim diz que "após um segundo trimestre severamente afetado por condições de mercado muito desfavoráveis, assistiu-se a uma melhoria da atividade no segundo semestre do ano. Em 2021 o grau de incerteza ainda é elevado, tornando difícil avaliar a dimensão e a extensão dos impactos diretos e indiretos da pandemia por Covid-19 no futuro". "O primeiro trimestre do ano 2021, quando comparado com o primeiro trimestre de 2020 que praticamente não foi afetado pela pandemia, dificilmente deixará de apresentar impactos significativos na atividade da Corticeira Amorim. Para os trimestres remanescentes de 2021, a evolução e a extensão do processo de vacinação em curso, a eficácia da vacina, contrabalançadas pela eventual necessidade de implementação de medidas de contenção adicionais, determinarão os efeitos sobre a economia global e padrões de consumo e, consequentemente, sobre a atividade da Corticeira Amorim", afirma.

A administração, liderada por António Rios Amorim, vai propor, no entanto, à Assembleia Geral de Acionistas, a 23 de abril, a distirbuição de um dividendo bruto de €0,185 por ação, tal como faz desde 2017.

Na análise dos resultados, a empresa destaca que os gastos não recorrentes "sofreram um aumento devido ao pagamento de um prémio extraordinário aos (3.500) colaboradores" da Corticeira Amorim", no valor de mil euros, e a "gastos de reestruturação, sobretudo decorrentes de indemnizações pagas nas unidades de negócios de rolhas, revestimentos e aglomerados compósitos".

O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) consolidado da Corticeira Amorim atingiu os 122,5 milhões de euros em 2020 (- 1,8%) e o rácio EBITDA/Vendas subiu de 16% para 16,6% em 2020, "beneficiando do consumo de matérias-primas adquiridas a preços mais favoráveis, de ganhos de eficiência operacional e de aumentos de preços de venda, que compensaram o efeito negativo de menores níveis de atividade e da desvalorização cambial".

Dívida diminuiu

Num ano em que a Corticeira Amorim efetuou, a sua primeira emissão de obrigações verdes, no montante de 40 milhões de euros, por subscrição particular, sem garantias e pelo prazo de cinco anos, a dívida remunerada líquida no final de 2020 era de €110,7 milhões, contra os €161,1 milhões apresentados no final de 2019, o que significa que foi reduzida "apesar do aumento do investimento em ativo fixo (45 milhões de euros), do pagamento de dividendos (25 milhões) e das aquisições de 10% da Bourrassé (cinco milhões) e de 30% da Elfverson (dois milhões).

Por unidades de negócio, apenas a Unidade de Revestimentos fechou o exercício em alta (+3,2%), No caso das rolhas, unidade que vale mais de 70% das vendas consolidadas do grupo, 2020 encerrou nos €527,3 milhões de euros (- 5,7%). E "este decréscimo decorreu, essencialmente, da redução do consumo de vinho, particularmente no canal HoReCa [hotéis, restaurantes e cafés], e do encerramento temporário de alguns dos seus clientes", explica a empresa, acrescentando que o ano foi marcado por quedas de vendas "na generalidade dos mercados vinícolas, tendo os Estados Unidos e a Argentina sido exceções".