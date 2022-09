Petrobras afunda mais de 21% em bolsa devido a intervenção de Bolsonaro

A demissão do presidente da Pertrobras e o crescer de tom nas críticas à política de preços na energia por parte de Jair Bolsonaro está a ser mal recebida pelos mercados. As ações da Petrobras caíram 21% esta segunda-feira retirando 70 mil milhões de reais (cerca de 10,7 mil milhões euros) à capitalização bolsista da petrolífera, adianta a Reuters.

Perto das 17h30, hora de Lisboa, as ações da Petrobras perdiam 20, 67% para 21, 6 reais enquanto em Nova Iorque a queda era de 21,94% para 7,84 dólares nos ADR da petrolífera.

A queda foi acentuada por novas críticas feitas por Bolsonaro antes da abertura das bolsas, depois de um fim de semana em que JP Morgan, Crédit Suisse, Bank Of America, Santander, entre outros, reviram em baixa as suas análises sobre a Petrobras.

” O petróleo é nosso? Ou é de um pequeno grupo no Brasil”, disse o Presidente esta manhã frente à residência oficial, recuperando o lema da campanha de nacionalização do sector nos anos 1950.

Bolsonaro insistiu que a política de preços da Petrobras destina-se apenas a agradar ao mercado e não ajuda o povo brasileiro, tónica que tem marcado as suas intervenções nas últimas semanas.

Para segurar a popularidade, Bolsonaro tem-se desdobrado em intervenções para uma descida dos preços do gasóleo e da gasolina. Esta sexta-feira, nomeou para a liderança da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, um general na reforma e atual diretor-geral da Itaipu – uma das maiores barragens do país do universo Enerbras.

A nomeação surgiu via redes sociais e pretende afastar Roberto Castello Branco, um economista formado em Chicago e considerado muito próximo do ministro da Economia,Paulo Guedes. Guedes, também formado em Chicago, é o autor do programa económico neoliberal do Presidente.

Muito analistas consideram que a intervenção na Petrobras não deverá ficar por aqui, numa clara perda de importância do ministro da Economia no núcleo duro presidencial.

A novela da Petrobrás parece estar para durar depois de Castello Branco, em declarações à Golbo, ter dito esta segunda-feira que não pretende renunciar ao cargo.