Poupança sustenta financiamento ao sector imobiliário

O fim das moratórias em vigor desde março de 2020 são um problema, mas que não se esgota em si mesmo. Com cerca de 500 mil famílias a recorrer a este instrumento e num contexto da crise provocada pela pandemia, será em setembro deste ano que começarão a pagar. Porém, em plena pandemia os bancos concederam o maior volume de crédito à habitação dos últimos 12 anos. Esta liquidez disponível para financiar, apesar de não receberem o dinheiro das prestações suspensas, terá sido em grande parte financiada pela poupança das famílias, revela a consultora Imovendo.

No seu relatório de fevereiro, a Imovendo admite que 2020 terá terminado com um valor próximo dos €1300 milhões injetados no sector imobiliário, o valor mais elevado dos últimos 12 anos e obtido em plena crise financeira. Em 2008, o volume de crédito concedido pelos bancos foi €1251 milhões. “Esta liquidez explica-se pelo facto de as famílias não estarem a consumir a níveis pré-pandemia, pelo que a poupança tem aumentado”, explica Manuel Braga, administrador-executivo da Imovendo, salientando o aumento da taxa de poupança das famílias registado pelo INE. Acresce o facto de as taxas de juro estarem historicamente baixas e haver também grande procura por parte dos investidores pelo sector imobiliário, que oferece uma maior remuneração e segurança nas rendibilidades, bem como os níveis de malparado no crédito à habitação estarem valores mínimos desde 1997.