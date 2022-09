Estado exige mais de €60 milhões a empresas de combustíveis

A 18 de janeiro davam entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto duas ações contra a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) interpostas pelo grupo RStar. No dia seguinte foi a vez de a Vapo Atlantic avançar com uma outra ação contra a DGEG no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga. Em comum, as duas empresas têm o negócio da importação de combustíveis. Num par de dias a DGEG era alvo de três processos de valor superior a €18 milhões. Mas o diferendo, relacionado com alegadas irregularidades na incorporação de biocombustíveis no gasóleo, assume proporções ainda maiores.

O diretor-geral de Energia, João Bernardo, revelou ao Expresso que “o montante total associado a processos de aplicação de compensações pelo incumprimento das metas de incorporação de biocombustíveis instaurados pela DGEG é de €63,79 milhões”. Em causa estão desentendimentos entre o Estado e várias empresas (e não apenas a RStar e a Vapo Atlantic) sobre as regras aplicáveis à incorporação de biocombustíveis no gasóleo. A este montante exigido pela DGEG poderão acrescer compensações reclamadas em processos separados pela ENSE — Entidade Nacional para o Sector Energético (antes denominada ENMC — Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis).