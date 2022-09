Concorrência feroz apertará TAP no pós-pandemia

Já ninguém arrisca adivinhar a data do regresso à normalidade no sector da aviação, mas as grandes companhias aéreas europeias começaram a preparar-se para os desafios do pós-pandemia. E a concorrência vai ser feroz. A TAP, isolada e sem qualquer parceria internacional, está demasiado ocupada a digerir o processo de reestruturação, a saída do acionista norte-americano David Neeleman e as baixas na gestão. Se sobreviver ao espartilho de Bruxelas e vir o plano de resgate aprovado e aplicado com sucesso, a TAP vai ter uma prova dura pela frente.

Os sinais são visíveis e vão chegando em força. Recentemente, o presidente da Lufthansa, Carsten Spohr, admitiu que poderá avançar com voos de €9 por lugar só para manter ativos os preciosos slots (direitos de aterrar e levantar voo) nos principais aeroportos mun­diais. “Qualquer companhia que dependa de um sistema de hub como nós vai fazer o que for preciso para salvaguardar os slots. Se tivermos de voar com aviões vazios, provavelmente iremos ter assentos a €9 só para manter os voos no sistema”, defendeu o presidente da gigante alemã, em entrevista à Eurocontrol, a 20 de janeiro. Uma declaração que surpreendeu, já que esta é a estratégia das low cost, e Carsten Spohr chegou a considerá-la no início da pandemia “irresponsável” económica e ecologicamente falando. Mas a pandemia prolongou-se e Spohr poderá ter mudado de opinião.