Wiimer: um negócio de análise de dados que prova que também em pandemia nascem empresas

“Para já somos 15, mas estamos a crescer. Imagino que este ano dupliquemos a equipa”, conta Miguel Moreira da Silva. O fundador da Wiimer fala ao Expresso numa conversa pelo Microsoft Teams, um meio de comunicação que, com a pandemia, veio para ficar. E foi em plena pandemia que a empresa foi lançada. Criada em abril de 2020, tem a sua sede no Porto e o objetivo é afirmar-se internacionalmente no mercado de análise de dados.

