Ana Botín nomeada para presidente da Federação Bancária Europeia

A Federação Bancária Europeia (EBF-European Banking Federation) anunciou esta quinta-feira no seu site que se "orgulha" da nomeação da líder do grupo Santander para a presidência do conselho de administração da federação, cujo mandato é de dois anos.

A líder do grupo Santander foi eleita por unanimidade, apurou o Expresso.

Ana Botín afirma estar ansiosa por "servir como presidente da EBF naquele que será um período crucial para a Europa". Agradeceu a liderança de Jean Pierre Mustier, o seu antecessor, e sublinha que "os bancos têm desempenhado um papel de vital importância na resposta à pandemia e, trabalhando em conjunto com os membros do EBF e a equipa executiva do EBF, vamos continuar a apoiar a recuperação económica ” .

No site da European Banking Federation (EBF) pode ler-se que "tanto o Conselho da EBF quanto a sua comissão executiva estão maravilhados e entusiasmados com a sua eleição", acrescentando que Ana Botín "é reconhecida como uma das principais banqueiras europeias e altamente considerada pela sua visão e liderança".

A EBF acrescenta que o cargo de presidente "é tradicionalmente assumido por um presidente executivo ativo de um grande banco europeu internacional", tratando-se de um cargo não executivo que "oferece uma oportunidade de fornecer orientação de alto nível sobre a direção da federação".



O Conselho da EBF expressou ainda um agradecimento "sincero" pelo empenhamento construtivo de Jean Pierre Mustier, com a EBF e os seus membros em 32 países. Mustier foi nomeado em 2019 para o cargo.

Também Mustier referiu estar "muito feliz que a EBF tenha escolhido Ana Botín como minha sucessora", sublinhando que Ana Botín "é uma líder fantástica à frente de um verdadeiro banco europeu e global, compreendendo muito bem os desafios críticos enfrentados pelo setor bancário europeu e como o regime regulatório precisa de evoluir para enfrentá-los".

A Federação Bancária Europeia é a voz do sector bancário europeu, que reúne associações bancárias nacionais de toda a Europa, e cujas associações representam coletivamente cerca de 3500 bancos, incluindo os maiores bancos comerciais da Europa. A Associação Portuguesa de Bancos, liderada por Faria de Oliveira, representa os bancos portugueses na EBF.

Ao Expresso, Faria de Oliveira afirma: "congratulo- me com a eleição de Ana Botín para presidente da EBF. É a pessoa certa para liderar a Federação em tempos tão desafiantes". E sublinha, "a sua visão sobre o setor,", a qual tem "uma perspetiva alargada e global mas conhecedora e profunda das realidades dos países do sul", acrescentando ainda que as intervenções públicas de Ana Botín "criam expetativas de um desempenho ótimo como Chairwomem da EBF".

Ana Botín foi nomeada presidente executiva do Santander em 2014, tendo sido anteriormente presidente do Santander UK (2010-2014) e antes disso presidente executiva do Banesto (2002-2010). Antes de ingressar no Santander trabalhou na JP Morgan em Nova Iorque. É membro do conselho de admnistração da Coca-Cola Company e faz parte do conselho consultivo do Massachusetts Institute of Technology (MIT).