João Lourenço prepara independência do Banco Nacional de Angola

Quatro décadas e meia depois da independência de Angola, o Banco Nacional de Angola (BNA) vai finalmente tornar-se uma instituição independente do poder político. A decisão consta de uma lei assinada por João Lourenço, que a submeteu a discussão e aprovação pelo Parlamento angolano.

Assumindo uma relevância histórica, esta medida permite ao Presidente “responder a uma das exigências nuclea­res do Fundo Monetário Internacio­nal (FMI) e dar mais um passo rumo ao resgate da recuperação da credibilidade do BNA como um dos instrumentos-chave da nossa política financeira”, disse ao Expresso fonte do Conselho de Ministros.