Ainda não há ofertas definitivas pelo EuroBic

O Banco de Portugal (BdP) ainda não recebeu uma proposta de compra e venda do EuroBic que cumpra todos os critérios definidos na lei. Foi há mais de um ano que Isabel dos Santos anunciou que iria sair do capital, depois do Luanda Leaks, mas até agora nada se concretizou.

Depois de falhado o acordo com o Abanca — que há dias voltou a rejeitar a compra —, surgiu o interesse do investidor libanês Roger Tamraz, que está a ser assessorado pela Optimal, de Jorge Tomé e José Maria Ricciardi. Estava a negociar a compra de uma posição maioritária. Isabel dos Santos (42,5%) e Fernando Teles (37,5%) são os acionistas mais relevantes, mas há outros minoritários.