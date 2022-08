2021: O ano de todas as incertezas nas exportações

As exportações portuguesas de bens recuaram 10,2% em 2020. Num ano marcado pela pandemia de covid-19, foi a primeira queda desde 2009 e é transversal a toda a economia, com exceção da fileira agroalimentar e bebidas. Quanto a 2021, reina a “incerteza” e a “apreensão”, as duas palavras mais ouvidas numa ronda pelos sectores com mais peso nas vendas ao exterior, alinhados à espera da imunidade prometida pela vacinação, tal como a população mundial.

Apenas os produtores de vinho parecem dispostos a brindar desde já a um salto positivo e a mais um recorde na frente externa.

