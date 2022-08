Costa ganha tempo para equilibrar contas. E usa presidência da UE para dar gás à revisão das regras do euro

Primeiro as más notícias. Com o regresso em força da pandemia e um segundo confinamento (de mais de dois meses), a Comissão Europeia tirou ontem a conclusão — Portugal vai crescer este ano menos do que o previsto (4,1%, e não 5,4%), pelo que só deve atingir os níveis económicos que tinha antes da pandemia no final de 2022. Dois dias antes, João Leão já antecipara este cenário, admitindo que, assim, o défice será também mais alto — e os números do Orçamento terão de ser revistos.

Mas as previsões de inverno da CE, divulgadas ontem, também deixaram uma porta aberta para melhores notícias. Com uma recuperação mais tardia, Portugal pode não ter de aplicar tão cedo, também, as regras de consolidação determinadas no Pacto de Estabilidade, o que lhe abriria espaço para fazer investimento público que apoiasse a recuperação.