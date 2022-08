Barraqueiro quer comboios Braga-Faro

Agarrando a oportunidade cria­da pela liberalização do transporte ferroviário de passageiros, o grupo Barraqueiro vai entregar na segunda-feira um pedido de licença de operador ferroviário à Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) com o objetivo de passar a explorar comercialmente a ligação entre Braga e Faro. O objetivo deste grupo empresarial, detido em 68,5% pelo empresário Humberto Pedrosa e em 31,5% pela britânica Arriva (que foi comprada em 2010 pela alemã Deutsche Bahn), é oferecer comboios entre estas duas cidades, com paragens em Lisboa e Porto, dentro de três a quatro anos.

Alberto Ribeiro, gestor do grupo Barraqueiro com a responsabilidade no desenvolvimento de novos negócios, explica que “a lógica é alargar a rede de transportes do grupo. Em face do processo de liberalização europeu, entendemos que é uma oportunidade de entrar de forma mais profunda no sistema ferroviário. Já operamos a Fertagus, e esta liberalização permite-nos entrar nas ligações de longo curso. O objetivo inicial é começar a fazer ligações no eixo atlântico português, mas temos uma ambição internacional, particularmente ibérica”.

