Ferrovia. €12,6 mil milhões para voltar aos carris

Entre obras já em curso, obras prestes a ser lançadas e outras em projeto ou análise, Portugal tenta recuperar anos de atraso no desenvolvimento da sua infraestrutura ferroviária. São €12,6 mil milhões de investimentos para esta década que prometem mudar a face da ferrovia, encurtando as distâncias no país e promovendo as ligações internacionais que permitirão colocar passageiros e mercadorias mais rapidamente em Espanha — e por esta via na Europa.

O desafio neste momento é planear a cadência das obras de forma a evitar atrasos e perturbações como os que houve no passado, mas também tentar antecipar projetos para beneficiar do dinheiro que a Comissão Europeia vai colocar à disposição através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que pretende responder à derrocada económica provocada pela pandemia de covid-19.