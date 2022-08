Cortes na TAP são para avançar - com ou sem acordo

Com as negociações entre os sindicatos e a TAP concluídas no fim de semana passado, a pressão baixou dentro da companhia, mas a turbulência mantém-se elevada. A urgência para aplicar os cortes é grande. Os custos são elevados, as receitas não descolam, são incipientes e a TAP perde à volta de €80 milhões por mês. É uma situação insustentável. Com a operação a menos de 90% da capacidade instalada e os aviões parados em terra, os €1,2 mil milhões já injetados na companhia esgotam-se em março, como já noticiou o Expresso. Vai ser preciso avançar com os €500 milhões inscritos no Orçamento do Estado para um empréstimo garantido a seguir. A operação, sabe o Expresso, ainda não está a ser montada.

A companhia não pode esperar mais e irá começar a aplicar os cortes de 25% na remuneração dos trabalhadores em breve, no próximo mês ou no seguinte, em data a definir. Será com efeitos retroativos a fevereiro, segundo fonte do Governo e da companhia. A massa salarial era de €679 milhões antes da pandemia: €285 milhões gastos com os pilotos, €210 milhões com o pessoal de terra e €184 milhões com os tripulantes.

