Vestas lança nova turbina eólica que bate recorde mundial

A indústria eólica continua a acelerar os seus esforços para desenvolver aerogeradores cada vez mais potentes, pás cada vez maiores e torres capazes de produzir, a partir do mar, volumes crescentes de energia limpa. E desta vez é a dinamarquesa Vestas a tomar a dianteira, passando a ser sua a maior e mais potente máquina para produzir eletricidade a partir do vento.

A nova turbina V236 foi lançada esta quarta-feira, com uma potência de 15 megawatts (MW), superando os 14 MW da última turbina lançada pela concorrente Siemens Gamesa, em maio do ano passado.

E o novo equipamento da Vestas não ganha só na potência do aerogerador. Também o diâmetro da área coberta pela rotação das pás alcança um novo recorde mundial de 236 metros (daí o nome V236). Ou seja, mais do que o comprimento de dois campos de futebol. E também acima dos 222 metros de diâmetro de rotação proporcionado pelo anterior lançamento da Siemens Gamesa.

Com um aerogerador mais potente e um diâmetro maior (que lhe permite "varrer" uma área superior a 43 mil metros quadrados), a nova máquina da Vestas conseguirá produzir mais energia. A empresa dinamarquesa estima que um só aerogerador possa produzir 80 gigawatt hora (GWh) por ano, cobrindo o consumo de 20 mil famílias.

Ao aumentar a escala dos seus equipamentos a indústria eólica consegue reduzir os custos de desenvolvimento de novos parques, uma vez que consegue produzir com menos torres volumes de energia maiores do que os que vêm sendo produzidos com um maior número de torres. Dessa forma os promotores de parques eólicos baixam os custos de construção, o que lhes permite também cobrar preços mais baixos pela eletricidade produzida a partir do mar.

Esta nova turbina terá o seu primeiro prototipo a funcionar no próximo ano, devendo iniciar a produção comercial em 2024, informou a Vestas.

A título de comparação, cada uma destas máquinas terá uma potência equivalente a cinco ou mais turbinas eólicas das que vemos em terra.

Em Portugal há 2801 torres eólicas, com uma potência total de 5456 MW, o que significa que a potência média de cada aerogerador instalado no nosso país seja de aproximadamente 2 MW, embora haja máquinas mais potentes, sobretudo as dos parques eólicos mais recentes.

No primeiro parque eólico offshore em Portugal o consórcio Windplus (em que participa a EDP Renováveis) explora três aerogeradores Vestas com cerca de 8 MW cada.