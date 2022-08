TAP. Trabalhadores podem aderir a medidas voluntárias até 14 de março, regime sucedâneo avança para quem não assinar

Os trabalhadores da TAP podem, a partir desta quinta-feira e até 14 de março, aderir a medidas voluntárias acordadas no âmbito dos acordos assinados no fim de semana com as estruturas sindicais.

As medidas incluem rescisões por mútuo acordo e passam por reformas antecipadas, pré-reformas, trabalho a tempo parcial e licenças sem vencimento. As medidas tornam-se efetivas a 31 de março.

A transportadora promete divulgar esta quinta-feira “a toda a organização o conjunto de medidas laborais de adesão voluntária para os colaboradores da TAP S.A., como acordado nos entendimentos alcançados” com os sindicatos, lê-se no comunicado assinado pelo presidente do conselho de administração da TAP, Miguel Frasquilho, e pelo presidente executivo, Ramiro Sequeira, e enviado aos trabalhadores.

"Da análise ao nível de adesão às medidas voluntárias pode decorrer a implementação de outras medidas necessárias ao ajuste da estrutura de custos laborais compatível com o atual e projetado nível de operação e de receita”, alerta a administração.

“O processo de consulta e adesão às medidas voluntárias decorrerá de 11 de fevereiro a 14 de março de 2021, sendo a sua efetivação até 31 de março de 2021”, esclarece a TAP numa nota enviada aos trabalhadores e à qual o Expresso teve acesso.

TAP avisa que não vai haver mais negociações

A administração esclarece que "todos os Sindicatos de Terra já aprovaram formalmente os seus Acordos, sendo que os mesmos serão, de imediato, enviados para o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para registo e publicação no BTE - Boletim do Trabalho e do Emprego". Os restantes, quando estiveram ratificados, seguem depois.

Miguel Frasquilho e Ramiro Sequeira deixam um aviso - se não houver acordo, avança com o regime sucedâneo. "No caso de esses acordos não merecerem a aprovação dos seus associados, a TAP não terá outra alternativa que não a de implementar unilateralmente o Regime Sucedâneo a esse conjunto de trabalhadores".

E sublinha: "Importa, assim, deixar muito claro que, caso os acordos que necessitam de ser ratificados em Assembleia Geral sejam rejeitados, não haverá lugar a quaisquer negociações suplementares entre a TAP e as estruturas representativas desses trabalhadores".