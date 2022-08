Siza Vieira rejeita problemas na ida de ex-administrador da CGD para Banco de Fomento

O Governo convidou Vítor Fernandes, que saiu recentemente da administração do Novo Banco, para ser o presidente não executivo do Banco Português de Fomento, instituição financeira criada há meses, mas que continua sem uma liderança definitiva. O gestor aceitou o cargo, sendo que o nome ainda terá de ser validado pelo Banco de Portugal. A passagem pela Caixa Geral de Depósitos é questionada pela oposição, mas o próprio gestor e o ministro garantem que não esteve ligado aos créditos tóxicos que causaram prejuízos no banco público.

“Queria confirmar que dirigimos um convite ao dr. Vítor Fernandes para ser o 'chairman' do Banco de Fomento e que ele o aceitou”, afirmou Pedro Siza Vieira, durante a sua audição na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, esta quarta-feira, 10 de fevereiro, citado pela agência Lusa. O nome tinha sido noticiado pelo Eco há dias.

Vítor Fernandes saiu recentemente do Novo Banco, antes mesmo do final do mandato, numa decisão tomada porque considerou que a Lone Star, acionista maioritária do banco, não o considerava estratégico para o seu plano - o que o colocou na lista de audições a ocorrer na nova comissão de inquérito ao Novo Banco. Fernandes estava no banco herdeiro do BES desde 2014, tendo entrado na presidência de Stock da Cunha. Antes, estava no BCP e na presidência da seguradora Mundial Confiança, grupo para que foi convidado no final de 2007 por Carlos Santos Ferreira, que tinha sido seu presidente na Caixa Geral de Depósitos.

Aliás, a passagem pela CGD motivou questões na audição parlamentar desta quarta-feira, pelo BE e pelo PSD, já que a época de Santos Ferreira é aquela onde são apontados muitos dos créditos mais problemáticos do banco público, como o financiamento à compra de ações do BCP e empreendimentos como Vale do Lobo.

Siza Vieira, na audição, defendeu o convite feito a Vítor Fernandes, dizendo que, na sua passagem pela CGD, “era responsável pelas áreas de marketing e operações e pelo acompanhamento do grupo de segurador Fidelidade” não tendo participado “nas decisões de crédito que foram objeto de avaliação no âmbito da comissão parlamentar de inquérito”, de acordo com o Eco.

Relatório do inquérito criticava Vítor Fernandes…

A segunda comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos concluiu que o período da administração presidida por Carlos Santos Ferreira foi aquele em que se verificou a concessão de créditos mais problemáticos, dizendo que Maldonado Gonelha, Armando Vara e Francisco Bandeira eram os administradores com intervenção direta.

Mas o relatório dizia também que “as declarações dos restantes administradores com assento regular no conselho alargado de crédito ouvidos nesta CPI (Celeste Cardona, Vítor Fernandes, Norberto Rosa, Rodolfo Lavrador e Carlos Costa) permitiram concluir que a sua presença era uma formalidade. Em todos os casos, os créditos mais problemáticos foram aprovados por consenso e em total sintonia com as propostas dos administradores dos pelouros, sem evidência de debate ou confronto de posições, o que frustrou os resultados de alterações introduzidas na governance da CGD”.

… Mas Vítor Fernandes desmentiu o que lá estava

Vítor Fernandes não gostou do que leu e, pouco depois de aprovado este relatório, enviou uma missiva ao Parlamento. “Não participava habitualmente nos conselhos alargados de crédito uma vez que as minhas áreas de responsabilidade eram os seguros, informática e marketing, que nada tinham a ver com a concessão de crédito”. Foram precisamente estas as áreas referidas pelo governante na audição quando defendeu o convite.

“Por esta razão, não participei nos conselhos que aprovaram os créditos referidos pelo que a afirmação (…) no que diz respeito à minha pessoa, está ferida de falta de qualquer sentido”, escreveu, em julho de 2019, dizendo que são “erros factuais” e com “possíveis impactos negativos e totalmente injustificados”.

A auditoria feita à CGD e a comissão de inquérito levaram o Banco de Portugal a reavaliar a idoneidade dos banqueiros que tinham estado no banco público. Houve ex-administradores da Caixa, como Norberto Rosa e Pedro Cardoso, que não receberam a luz verde do supervisor para assumirem funções de topo na banca, o primeiro no BCP, o segundo no Bison Bank. O também ex-administrador José Araújo e Silva estava em funções no EuroBic, mas acabou por sair antecipando uma eventual reavaliação negativa por parte da autoridade da banca. Houve outros em que tal não aconteceu, já que o supervisor fez uma avaliação da intervenção direta em operações problemáticas: António Vila-Cova foi autorizado a permanecer à frente do Banco Finantia.

Vítor Fernandes estava no Novo Banco e acabou por lá continuar, apesar dessa reavaliação que o Banco de Portugal, ainda encabeçado por Carlos Costa (também ele ex-administrador da CGD), estava a fazer a todos os ex-administradores ligados à CGD que estavam na banca. Com o convite para o Banco de Fomento, terá de passar novamente pelo crivo do supervisor, agora sob o comando de Mário Centeno. Como quaisquer órgãos sociais em instituições, os nomes têm de ser avaliados pelo Banco de Portugal (e pelo Banco Central Europeu, nos bancos de maior dimensão).

O Banco do Fomento foi anunciado pelo Governo, tendo sido criado através da fusão da PME Investimentos e da IFD na Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua (sendo esta última transformada no Banco Português de Fomento). Os trabalhadores de todas as entidades passaram a pertencer a este banco, com todos os direitos, como a antiguidade. Beatriz Freitas, que estava na SPGM, ficará na gestão executiva do banco, Vítor Fernandes na presidência não executiva.

Contudo, a restante administração continua por ser definida pelo Governo, toda ela tem ainda de ser proposta ao supervisor e, depois, aprovada. Estes administradores ficarão sob o estatuto do gestor público, pelo que há limites às remunerações.

Em relação ao Banco do Fomento, o ministro da Economia e da Transição Digital insistiu que a instituição existe para estar “onde o mercado falha”. Há dificuldade de obtenção de financiamento ao investimento produtivo por parte das pequenas e médias empresas, bem como para o investimento em tecnologias emergentes, e é aí que o banco deve atuar, sublinhou.