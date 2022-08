O maior fabricante de autoclismos do sul da Europa é português e está a crescer a leste

A OLI, o maior produtor de autoclismos do sul da Europa, conseguiu establizar as vendas em ano de pandemia nos 60 milhões de euros, mas viu os mercados evoluírem em direções opostas, com um crescimento de 34% no centro e leste europeu e uma queda de 14% nos seus destinos tradicionais.

