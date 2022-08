Em dois dias, mais de 23 mil pessoas requereram o novo apoio social

O novo apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores foi a grande bandeira do Governo de António Costa nas negociações do Orçamento do Estado para 2021, mas só no final de janeiro regulamentado e só esta segunda-feira, 8 de fevereiro, a Segurança Social disponibilizou o formulário que permite aos potenciais abrangidos requererem esta prestação de cariz social que pode chegar aos 501 euros. Apesar disso, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, que está a ser ouvida esta quarta-feira na Comissão de Trabalho e Segurança Social, garante que o apoio está a ter "grande procura". Mais de 23 mil pessoas requereram o apoio em apenas dois dias.

A medida era uma reivindicação do Bloco de Esquerda, mas ficou aquém das reivindicações dos bloquistas que têm sinalizado a complexidade do desenho da medida, argumentando que este apoio é mais penalizador do que outros já em vigor. Em causa está sobretudo o requisito de cumprimento da condição de recursos.

O apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores abrange todos os profissionais - sejam eles por conta de outrem, independentes, informais, sócios-gerentes ou empresários em nome individual - que se encontrem em situação de desproteção económica. Ou seja, pessoas que tenham perdido subsídios de de desemprego este ano e não tenham acesso aos meios de proteção tradicionais. No entanto, a sua atribuição cumpre o critério de verificação da condição de recursos: é preciso provar que a média dos rendimentos do agregado familiar e do seu património se encontra abaixo do limiar da pobreza, atualmente de 501 euros.

Este apoio extraordinário tem um limiar mínimo de 50 euros e um máximo de 501,16 euros e a sua fórmula de cálculo difere em função da situação dos trabalhadores e do grupo a que pertencem (trabalhadores por conta de outrem, independentes, sócios-gerentes). A própria duração da ajuda é diferenciada para cada um dos grupos, podendo variar entre os seis e os 12 meses.