"Terceira vaga da pandemia é muito mais intensa do que o previsto", diz ministro das Finanças

O ministro das Finanças vai esta tarde à Assembleia da República. Leão apresenta-se perante os deputados com uma queda histórica do Produto Interno Bruto (PIB) que foi menos acentuada que o esperado. Abaixo das estimativas, ficou também o défice orçamental.

“A terceira vaga da pandemia foi muito mais intensa do que o esperado na Europa e em particular em Portugal e nos países do sul da Europa, mais dependentes do turismo”, começou por reconhecer João Leão.

O ministro salientou que a apesar queda do PIB de 7,6%, a maior em 100 anos, e das previsões de défice, a economia resistiu melhor do que o antecipado. “A revisão do défice representou mais 2,2 mil milhões de euros do que era esperado”, salientou João Leão.

A evolução do emprego tem sido melhor do que o antecipado, graças aos apoios do governo, disse o ministro. “A taxa de desemprego provisória para dezembro deverá rondar os 6,5% e os 7% no conjunto do ano”, acrescentou. E pesar da queda do PIB, o IRS ainda cresceu 3%.

Para 2021, o ministro salientou que o impacto negativo do novo confinamento, sobretudo o nos setores mais afectados “vai ter que levar a uma revisão significativa do cenário macroeconómico e a uma revisão em alta do défice previsto”. Mas mostrou-se confiante numa "recuperação muito intensa" na segunda metade do ano, contando, para este efeito, com as vacinas, os programas de investimento público, a injecção de 500 milhões de euros por via fiscal, entre outros.

"Estamos confiantes que 2021 será um ano de recuperação económica devido a esta recuperação muito intensa no segundo semestre deste ano", acrescentou. João Leão admitiu também que acredita na possibilidade de "atingir já em 2022 uma recuperação da economia para níveis muito semelhantes aos pré-pandemia".

"Está previsto um novo pacote suplementar de medidas idêntico ao do segundo trimestre de 2020", salientou.

“Temos evitar o perigo de retirar os apoios à economia demasiado cedo”, salientou o ministro de Estado e das Finanças.

De acordo com o OE para 2021, o Governo admite défice orçamental de 4,3% e um crescimento do PIB da ordem dos 5,4%.

Em resposta a questões´dos deputados, ministro reforçou a tónica da importância do investimento público previsto. Leão salientou que segundo dados da Comissão Europeia, Portugal é o terceiro país da Europa onde espera que o investimento público mais cresça em 2021.

O titular da pasta das Finanças realçou a necessidade da rápida aprovação do plano de recuperação a nível europeu, de modo a que "sejam possíveis antes do verão, os primeiros desembolsos".