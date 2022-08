Governo não está a pagar despesas com internet e telefone a quem está em teletrabalho, acusam sindicatos

O Ministério do Trabalho explicou na semana passada que as despesas de internet e telefone devem ser pagas pela entidade empregadora, caso o profissional se encontre em teletrabalho, mas estes pagamentos ainda não foram feitos aos trabalhadores do Estado, garantem os sindicatos.

Ao "Jornal de Negócios", fonte do Ministério da Administração Pública explicou que as reuniões com a estruturas sindicais ainda estão a decorrer, mas é certo que, "independentemente dos regimes excecionais de teletrabalho que têm vindo a aplicar-se desde março passado por força da situação sanitária, quando o teletrabalho decorra por acordo entre a entidade empregadora e o trabalhador, o próprio acordo entre estes regula os termos em que o trabalho é prestado".

"A maioria dos trabalhadores teve de ir comprar equipamentos, como computadores e portáteis e suportar as despesas de comunicação e internet", admitiu Helena Rodrigues, do sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. O mesmo aconteceu com os professores, adianta Mário Nogueira, da Fenprof: "Quase a totalidade dos professores tiveram de ir comprar os computadores, arranjar outro número de telemóvel ou pôr o seu à disposição dos pais ou reforçar a internet".

No final da semana passada, o ministério tutelado por Ana Mendes Godinho clarificou a questão das despesas, dizendo que "o pagamento das despesas de água, eletricidade e gás não está abrangido naquele preceito, ao contrário do pagamento de despesas relacionadas com internet e telefone".