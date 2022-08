Financiamento do BEI a Portugal aumenta 44% em 2020 e atinge máximo desde 2014. Pandemia pesou

Portugal foi em 2020 o quarto país da União Europeia que mais beneficiou do apoio do Banco Europeu de Investimento (BEI) em percentagem do PIB. E também o quarto país que recebeu mais apoio financeiro destinado às pequenas e médias empresas (PME).

Esta terça-feira, um comunicado do BEI dá nota de que apoiou 27 operações em Portugal com um "volume de financiamento total de 2336 milhões de euros ", ou seja, mais 44% face a 2019. Um número que representa também um "novo máximo histórico de financiamento desde 2014". E é equivalente a cerca de 1,2% do PIB.

Do financiamento total concedido pelo BEI, cerca de 56% do mesmo foi canalizado para projetos destinados a mitigar o impacto económico da covid-19. No total foram assinadas 10 operações com um volume total de 1300 milhões de euros e que se concentraram em duas áreas principais: o apoio ao sector da saúde e às pequenas e médias empresas.

Na conferência de imprensa para apresentação destes resultados esteve Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do BEI desde outubro. Mourinho Félix afirmou que "em 2020 o grupo BEI esteve com os cidadãos portugueses". "Demos uma resposta notável à crise económica causada pela COVID-19", acrescentou. Deu ainda nota de que o financiamento em 2020 foi o maior "desde a crise financeira". "Aumentámos o financiamento para apoiar os sectores produtivo e social e para preservar postos de trabalho", sublinhando que "foi um ano de muito trabalho para todos, mas conseguimos apoiar muitas empresas que estão a enfrentar dificuldades decorrentes das restrições impostas pela crise sanitária".

O ex-secretário de Estado Adjunto e das Finanças, que ocupou a vice-presidência do BEI em outubro, referiu ainda que, por causa da pandemia, "mais de metade do financiamento destinou-se a mitigar os efeitos económicos causados pela pandemia e quase três quartos do financiamento foram afetos às pequenas e médias empresas, proporcionando-lhes o apoio financeiro necessário para pagarem salários e despesas e para preservar emprego".

Financiamento global do BEI

No que diz respeito ao financiamento global do grupo BEI, ascendeu a 76.800 milhões de euros em 2020, o que correspondeu a um aumento de 6% face a 2019. Deste total, mais de 66 mil milhões de euros (66.090) foram concedidos sob a forma de empréstimos do BEI e 12.870 milhões de euros através do Fundo Europeu de Investimento, filial do grupo BEI.

Segundo o comunicado enviado, "um terço do financiamento total, ou seja, 25.500 milhões de euros, foi usado no âmbito da resposta imediata à crise resultante da pandemia da covid-19", tendo grande parte destes fundos sido destinado a PME com o objetivo de "evitar falências e a preservar o emprego".

Foi também em 2020 que o BEI "aumentou o investimento verde" e se afirmou como "o Banco do Clima da UE". A percentagem de investimentos a projetos de sustentabilidade ambiental e ação climática aumentou de 34% em 2019 para 40% em 2020, refere o BEI. Uma percentagem que está mais próxima dos objetivos traçados em novembro de 2020 no Roteiro do Banco do Clima adotado pelo BEI. Ou seja, "afetar 50% do total da sua atividade de financiamento ao combate às alterações climáticas".