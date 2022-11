Empresas falidas do Grupo Espírito Santo têm €5,6 milhões congelados em Portugal

A Rioforte e a Espírito Santo International, sociedades de topo do falido Grupo Espírito Santo, têm cerca de 5,6 milhões de euros em contas bancárias sob arresto, determinado pelas autoridades nacionais. Mas há outros bloqueios, por exemplo, do Luxemburgo, que ameaçam a recuperação direta dos credores, como os clientes com papel comercial ou da empresa portuguesa Pharol, a antiga Portugal Telecom.

