Economia cai 7,7% em janeiro, menos do que no primeiro confinamento

Apesar de a economia estar a ser afetada pelas medidas de confinamento impostas em janeiro, o impacto negativo não está a atingir os níveis do ano passado, depois de ter sido declarado o primeiro estado de emergência. Segundo os dados do barómetro do Banco de Portugal analisados pelo "Público", foi registada uma variação homóloga média de -7,7% desde o dia em que foram encerrados os estabelecimentos escolares.

Comparando com os valores do indicador de atividade económica registados no primeiro confinamento, em abril do ano passado, por exemplo, a variação homóloga foi de -18,1%, em média - mais do dobro da variação atual.

Estas variações são conseguidas através da análise da circulação rodoviária de veículos comerciais pesados nas autoestradas, das compras efetuadas com cartão, do consumo de eletricidade e de gás natural e ainda do correio que entra nos aeroportos nacionais.

No ano passado, a economia portuguesa registou uma contração do PIB de 7,6%. No entanto, a construção foi um dos sectores que contrariou a tendência e, segundo o Banco de Portugal, para esta evolução "contribuiu o facto de as medidas do estado de emergência em Portugal não terem imposto a suspensão de obras". Este sector continuou a funcionar durante todo o ano de 2020, conseguindo aumentar a sua faturação em 4% entre março e novembro.