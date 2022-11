Impasse nas negociações aumenta pressão sobre a TAP

Com a maior parte dos aviões de novo em terra e à espera de uma resposta de Bruxelas ao plano de reestruturação apresentado, a pressão é gigantesca junto da administração da TAP, nas últimas duas semanas focada em alcançar um extraordinariamente difícil acordo com os sindicatos. É uma corrida contra o tempo e cheia de barreiras.

Março é um mês chave para a TAP, já que começam a esgotar-se os €1,2 mil milhões injetados na companhia até ao final de dezembro. E é cada vez mais certo que a TAP irá recorrer ao Orçamento do Estado de 2021, onde está inscrita uma verba de €500 milhões para um empréstimo garantido, com a missão de socorrer a companhia. Há poucas dúvidas de que é isso que irá acontecer no início do segundo trimestre, fazendo subir o dinheiro injetado na TAP para €1,7 mil milhões. Sem receitas a entrar — em fevereiro, os voos vão ficar abaixo dos 93% — é irrealista honrar os compromissos sem um novo financiamento.