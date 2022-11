Receitas da Vodafone sobem 0,6% no último trimestre de 2020 em Portugal

A Vodafone Portugal fechou o seu terceiro trimestre fiscal, correspondente aos últimos três meses de 2020, com um crescimento homólogo de 0,6% nas receitas, para os 277 milhões de euros e, em comunicado divulgado esta quarta-feira, a empresa salienta que a sua atividade "continuou a ser impactada pela pandemia Covid-19", destacando, no entanto, que "o principal indicador de negócio [receitas de serviços] mostrou-se resiliente face à conjuntura desafiante".

A evolução dos resultados "foi fortemente impactada no trimestre em análise, face ao mesmo período do ano anterior, pelo recuo das receitas de roaming, dos "visitors" e da venda de cartões pré-pago, fruto dos efeitos da crise pandémica", comenta a empresa liderada por Mário Vaz na análise aos resultados.

Nas receitas de serviços, que excluem a venda de telemóveis, a operadora manteve valores em linha com os do período homólogo (-0,1%) somando 247 milhões de euros. Já na rede de fibra ótica, o crescimento foi de 8%, para cobrir 3,7 milhões de lares e empresas.

"Num contexto de obrigatoriedade de trabalho remoto", a base de clientes de banda larga (779 mil) cresceu 9,6%, E o número de subscritores de TV paga cresceu 10,7%, para 735 mil. Mas no segmento móvel houve uma queda de 4,4% no base de clientes, com a operadora a fechar o ano com ,54 milhões de clientes nesta área de negócio.

A empresa refere, no entanto, que a assinatura de "um acordo histórico de partilha de ativos móveis a nível nacional" com a NOS em outubro último , "vai permitir um desenvolvimento mais rápido e eficiente das redes móveis em todo o país".

Num comentário ao desempenho no trimestre, o presidente executivo da Vodafone Portugal, Mário Vaz, afirma: "Mais do que destacar resultados financeiros ou operacionais, gostaria de realçar que este foi mais um trimestre em que nos focámos em garantir, em benefício dos nossos clientes, a resiliência das nossas redes móvel e fixa de última geração, mediante um acompanhamento constante da evolução dos volumes de utilização e implementação de planos de reforço sempre que necessários".