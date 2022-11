Mais de 54 mil empresas já requereram apoios à manutenção do emprego

É o primeiro balanço desde que foi decretado o novo confinamento-geral que voltou a apertar o cerco às empresas nacionais. Nos últimos 15 dias, 54.400 empresas requereram junto dos serviços da Segurança Social o acesso aos dois grandes instrumentos disponibilizados pelo Governo para a manutenção de postos de trabalho: lay-off simplificado e apoio à retoma progressiva de atividade. Os números foram esta quarta-feira avançados aos jornalistas pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, à saída da reunião da Comissão Permanente de Concertação Social que voltou a reunir Governo e parceiros sociais para um balanço dos apoios às empresas durante a crise pandémica. Segundo a ministra, os apoios requeridos "abrangem mais de 281 mil trabalhadores".

Quando anunciou o novo confinamento geral, há duas semanas, António Costa anunciou que as empresas cuja atividade viesse a ser encerrada administrativamente poderiam voltar a recorrer ao lay-off simplificado - o instrumento de apoio que chegou a abranger 115 mil empresas e perto de 900 mil trabalhadores durante o confinamento da primeira vaga da pandemia -, ou manter-se no apoio à retoma progressiva. Os números divulgados por Ana Mendes Godinho não desagregam qual o número de empresas que requereram um regime ou outro. No entanto, a comparação com os dados disponíveis na página do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho mostra que na primeira quinzena do anterior confinamento, decretado a 18 de março, apenas pouco mais de 17 mil empresas tinham requerido lay-off simplificado abrangendo, contudo, um universo de trabalhadores maior: mais de 350 mil.

No balanço partilhado esta quarta-feira, Ana Mendes Godinho destacou ainda que desde 1 de Fevereiro, altura em que a segurança social disponibilizou o formulário próprio para o efeito, mais de 49 mil trabalhadores independentes e sócios-gerentes solicitam o apoio criado pelo Governo para compensar estes profissionais pela paragem ou redução de atividade imposta pelo confinamento.

No que respeita ao apoio a conceder às famílias com crianças até aos 12 anos pela interrupação das atividades letivas, apenas 22 mil famílias deram entrada com um pedido na segurança social. Recorde-se que apenas um dos elementos do agregado familiar pode requerer este apoio e só se a sua atividade profissional não for compatível com teletrabalho. Em março do ano passado, mais de 171 mil trabalhadores solicitaram este apoio.