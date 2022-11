Bankinter reforça provisões em 9,5 milhões de euros em Portugal com resultados a cair 31%

Os resultados antes de impostos do Bankinter em Portugal caíram 31% em 2020, face a 2019, ascendendo a 45 milhões de euros. Para isso contribuiu o reforço de provisões por conta da pandemia, mas não só.



Dos 9,5 milhões de euros de provisões, 2,5 milhões são para acautelar os efeitos da crise pandémica, como tem sido aliás a prática de todos os bancos, e os restantes 7 milhões de euros correspondem a uma degradação da carteira de crédito. O nível de provisões feito em 2020 revela uma alteração substancial, já que em 2019 o banco tinha libertado provisões no valor de 29,1 milhões de euros.

Apesar de 2020 ter sido um ano difícil, Alberto Ramos, que lidera a sucursal do Bankinter em Portugal não tem dúvidas de que "2021 será um ano de maior risco".

O crédito não produtivo (malparado) ascendeu a 150 milhões de euros, menos 5% face a 2019, com uma cobertura de 77% e um rácio de crédito malparado de 2,1% (menos 0,3% face a 2019), o que para o Bankinter revela um nível de provisionamento adequado.

Na conferência de apresentação de resultados, o líder do Bankinter em Portugal - há 3 anos e meio -, sublinha que o volume de negócios cresceu 50% desde que o banco ficou com a operação do Barclays, em 2016. Alberto Ramos referiu ainda que "o balanço é (nas atuais circunstâncias) muito positivo. 2020 foi um ano complicado, mas positivo", tendo em conta, explica, que "estamos a crescer de forma sustentada no negócio e eficiência". O rácio de eficiência foi de 62%

A margem bruta de negócios, (receitas) cresceu 13% para 142,9 milhões de euros e os custos operativos caíram 3% para 83,5 milhões de euros. Já as comissões cresceram 10% no período.

A maior diversificação de negócios do Bankinter mais focada no crédito às empresas ditou um crescimento de 7,1% na carteira de crédito total (6,9 mil milhões de euros). O crédito à habitação ascende a 4,2 mil milhões e o crédito concedido às empresas a 2,1 mil milhões.

Os recursos captados cresceram 3,4% para 4,8 mil milhões de euros em 2020.

A sucursal do grupo Bankinter em Portugal tem 770 colaboradores, mais 9 face a 2019, e Alberto Ramos não equaciona qualquer dispensa de trabalhadores, antes pelo contrário, se o negócio continuar a crescer, afirma poder vir a contratar, em contraciclo com o que está a acontecer no mercado. Também as 98 unidades de negócio do banco (entre as quais 81 agências) são para manter.

Quanto a 2021, afirma que "a expectativa de crescimento em Portugal será feita por via orgânica", quando questionado por um eventual interesse no Eurobic. Alberto Ramos descartou eventuais aquisições como já havia dito a presidente do grupo Bankinter, María Dolores Dancausa em relação ao Novo Banco.

No que diz respeito às moratórias, implementadas para apoiar as famílias e empresas por causa da pandemia, Alberto Ramos diz que são uma ferramenta importante e positiva", e em Portugal "generosa" no que concerne à sua extensão e acesso. Alerta, contudo que, não esperava um segundo confinamento como o que está a acontecer e por isso o impacto para a economia será porventura "mais gravoso" e poderá ditar um aumento do crédito malparado, referindo que terminado o prazo das mesmas,em setembro de 2021, poderá ser preciso pensar em medidas específicas "em setores particularmente atingidos", avançando mesmo eventuais recapitalizações das empresas, para atenuar cenários de não recuperação da economia como se deseja.

No Bankinter as moratórias ascendem a 14.549 contratos (correspondentes a 15% da carteira total) no valor total de 1054 milhões de euros. Deste total 6703 contratos dizem respeito ao crédito à habitação (589 milhões de euros), 4528 contratos a empresas (426 milhões de euros) e 3318 contratos ao consumo (39 milhões).