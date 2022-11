TAP: Acordo entre os sindicatos, administração e Governo sem fumo branco 

Mantém-se a ideia de que tem havido "avanços e recuos" nas negociações entre o governo, a administração da TAP e os sindicatos com vista a alcançarem um acordo de emergência, evitando assim o doloroso regime de sucedâneo, que avançará se não houver acordo.

Não há para já qualquer reunião com o ministro marcada depois desta terça-feira. A expectativa é a de que haja um algum tipo de atendimento até ao final da semana, mas não é garantido que isso aconteça.

Há um "acordo de emergência" que tem estado a ser debatido desde meados de janeiro entre o governo, a administração da TAP e os sindicatos. Este acordo deveria estar fechado no dia 31 de janeiro, e o prazo foi alargado. E não certo que não volte a ser.

Os sindicatos têm estado em reuniões sucessivas com o objetivo de impedir que o Estado avance com um regime de sucedâneo, algo que os trabalhadores não pretendem e contra o qual prometem litigar. É que o regime de sucedâneo é uma decisão unilateral do governo, sem negociação, que lhe permitirá reduzir os salários e subsídios dos trabalhadores para os valores básicos.

Ao que o Expresso apurou tem havido "avanços e recuos" face ao que pretende a TAP e os trabalhadores, uns puxam para um lado, os outros para o outro. Há propostas a circular entre a TAP e os representantes dos trabalhadores.

Os sindicatos estão a lutar para que não haja despedimentos e para que o corte de custos se faça através de medidas voluntárias - grande parte delas já identificadas - e de cortes salariais. Mas zero despedimentos é pouco provável que aconteça, até porque não foi essa a proposta do plano entregue em Bruxelas. E os custos laborais da TAP são considerados elevados face aos seus concorrentes, inclusive pelo governo, como já deixou claro em declarações o ministro das Infraestruturas.

Pedro Nuno Santos tem estado presente em algumas das reuniões dos últimos dias, com o objetivo de ajudar a chegar a um consenso, o que até agora não foi possível. Os sindicatos reconhecem que a sua presença nas reuniões é relevante.

O "acordo de emergência" deverá vigorar até 31 de dezembro de 2024, ou até à celebração e implementação de um novo acordo de empresa. O acordo proposto inicialmente pela administração prevê a suspensão de várias cláusulas do acordo de empresa em vigor.

O plano de reestruturação da TAP, recorde-se, prevê o despedimento de 500 pilotos, 750 tripulantes de cabine, 450 trabalhadores da manutenção e engenharia e 250 das restantes áreas e a redução de 25% da massa salarial do grupo (30% no caso dos órgãos sociais) e do número de aviões que compõem a frota da companhia, de 108 para 88 aviões comerciais.