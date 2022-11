Consumo de combustíveis fósseis em Portugal caiu 11% em 2020

O consumo total de combustíveis fósseis em Portugal desceu 11,1% em 2020, em comparação com o ano anterior, para 12,68 milhões de toneladas equivalentes de petróleo (TEP), segundo o mais recente boletim da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Esta queda foi motivada sobretudo pela descida na procura de combustíveis rodoviários, um mercado que se ressentiu com os períodos de confinamento e de teletrabalho associados à pandemia.

Segundo a DGEG, o consumo anual de produtos petrolíferos baixou 11,2% face a 2020, enquanto a procura de gás natural recuou 1,2%. Já o carvão teve uma queda de 50%, motivada pelo menor uso das centrais termoelétricas a carvão (Sines encerrou em janeiro e a central do Pego fechará no final deste ano).

No que respeita aos produtos petrolíferos, o consumo de gasolina caiu 17,3% face a 2019, o de gasóleo baixou 13,3% e o de GPL recuou apenas 0,1%. Este comportamento no GPL combinou uma descida de 21% na procura de GPL para automóveis, um recuo de 2,1% no gás butano e um aumento de 1,8% no consumo de propano.

Os dados da DGEG mostram ainda que o consumo de "jet" para aviões se afundou 61% face ao ano anterior, ao passo que o combustível para navios observou uma queda de 26%.