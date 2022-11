EDP Distribuição é agora E-Redes e acelera digitalização

A velha EDP Distribuição passou à história e a partir de agora tudo o que tenha a ver com as leituras dos consumos de eletricidade ou reparação de avarias na rede de distri­buição em Portugal continental passa a ser tratado pela E-Redes. A empresa é a mesma e os funcionários também, mas muda a marca e a designação socie­tária, de forma a pôr termo a even­tuais confusões com o negócio de comercialização do grupo EDP, operado pela EDP Comercial.

No momento da mudança, o Expresso falou com o presidente da empresa, João Torres, que revelou que mesmo em contexto de pandemia foi possível implementar um muito esperado avanço: massificar o acesso dos consumidores de eletricidade aos seus dados de consumo, em tempo real, nas plataformas digitais do distribuidor.