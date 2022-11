Novo Banco vende imóveis com perdas desde a sua constituição

À volta de uma mesa, no Banco Espírito Santo, recentemente denominado Novo Banco, realizava-se mais uma reunião da administração. Era a 26ª desde a criação do banco, decidida a 3 de agosto daquele ano de 2014. Havia uma decisão a tomar que se tornaria repetitiva nos seis anos seguintes. O Novo Banco tinha uma proposta para alienar ativos imobiliários, com um senão: perdas para o banco.

A 29 de outubro de 2014, prestes a completar três meses de existência, chega uma proposta à administração vinda do Departamento de Gestão Imobiliária, para a venda de imóveis. Segundo a ata dessa reunião, consultada pelo Expresso numa versão truncada, o valor proposto pelo comprador “significa uma diferença negativa face ao valor contabilístico líquido”, ou seja, o preço não chegava ao montante a que os imóveis estavam registados no balanço do banco, mesmo após o reconhecimento antecipado de algumas perdas já registado. Os montantes não estão indicados nessa ata, mas as perdas seriam ainda mais expressivas porque havia, claro, as comissões a pagar sobre o valor das frações comercializadas.