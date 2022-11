Governo indiano quer banir criptomoedas

O governo indiano está apostado em avançar com a constituição de uma criptomoeda oficial, mas esse projeto legislativo também contempla a interdição do uso de criptomoedas alternativas, que não são controladas pelas autoridades de Nova Deli.

As duas medidas deverão ser debatidas nos próximos tempos no parlamento indiano, refere a Reuters.

Caso seja aprovada a proposta do governo indiano, a Reserva Bancária da Índia (RBI) deverá avançar com a emissão de uma criptomoeda.

Em contrapartida, a mesma iniciativa legislativa terá em vista clarificar a possibilidade de uso de criptomoedas no mercado indiano. Em 2018, a RBI aplicou medidas punitivas para entidades financeiras que transacionam criptomoedas como as bitcoins (ilustradas na foto) ou ethereum. Passados dois anos, a iniciativa do banco central haveria de ser anulada após apreciação do Supremo Tribunal Indiano.

Ainda antes de os tribunais tomarem uma posição, o governo indiano já havia proposto, em 2019, a aplicação de multas pesadas para indivíduos que transacionam criptomoedas, bem como penas máximas de 10 anos de prisão para os casos mais gravosos.

Aparentemente, o governo indiano não desistiu de travar a expansão das criptomoedas no mercado interno e deverá retomar o debate político sobre o tema nos tempos mais próximos. Apesar de as interdições generalizadas, a legislação proposta pelo governo indiano contempla algumas exceções para o uso de algumas criptomoedas que não são controladas por bancos centrais.