Covid-19. Apoios do Estado devem conter subida do desemprego

A economia portuguesa terá sofrido em 2020 uma queda inédita, na casa dos 8%. Apesar disso, a subida do desemprego foi pequena. Os economistas ouvidos pelo Expresso antecipam uma taxa anual em torno de 6,8%, o que compara com 6,5% em 2019. E a explicação, dizem, reside nas medidas públicas de apoio ao emprego e às empresas, que travam os despedimentos. Uma receita que esperam que se repita em 2021.

A projeção do NECEP/Católica Lisbon é que a taxa de desemprego tenha ficado em 7,2% no quarto trimestre de 2020 e 6,8% no conjunto do ano. “Tendo em conta a evolução da economia, o desemprego deveria ter subido muito mais. As medidas de apoio ao emprego, em particular o lay-off simplificado e as suas variantes, deram uma forte ajuda”, vinca João Borges de Assunção, professor da Católica Lisbon. A posição é partilhada pelo Santander, que aponta para 7,5% nos últimos três meses de 2020 e de 6,8% no conjunto do ano.